Námatková cestná kontrola: Má na jej vykonanie policajt oprávnenie?

„Dobrý deň pán vodič, cestná kontrola, predložte prosím vaše osobné doklady a doklady od vozidla“. To sú slová, ktoré od policajta nepotešia, buď preto, že vás zdrží, alebo z dôvodu, že na vás niečo má.

Bežný život však prináša pestrofarebnú škálu situácii. Potvrdzujú to aj skúsenosti vodičov s bezdôvodným zastavovaním, tzn. „námatkovou“ kontrolou, ktorá sa razom zmení na kontrolu dokladov, reflexnej vesty či obsahu lekárničky, s cieľom nájsť čokoľvek, za čo by vám mohli uložiť pokutu.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kedy je policajt oprávnený zastaviť vozidlo.

V demokratickom štáte polícia nemôže svojvoľne zastavovať vozidlá, pretože má zákonom stanované kompetencie a v žiadnom prípade nemôžu konať neopodstatnene alebo kvôli prevencii.

Ak by konala týmto spôsobom, išlo by o zásah do ústavou garantovaných práv, ktorými sú osobná sloboda jednotlivca, právna ochrana pred neoprávneným zásahom do súkromného života a sloboda pohybu.

Keďže policajt nemôže služobný zákrok (zastavenie vozidla) vykonať kedykoľvek, nie je ponechané na jeho voľnej úvahe, či zákrok vykoná alebo nie.

Ak existuje zákonný dôvod na vykonanie služobného zákroku (zastavenie vozidla), vtedy policajt v službe zákrok musí vykonať, a naopak, nevykonanie zákroku by bolo porušením jeho povinnosti.

Podľa zákona o Policajnom zbore je policajt v službe povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo existuje podozrenie z ich páchania.

Inými slovami, policajná hliadka môže zastaviť motorové vozidlo, ak má vopred informácie, že posádka vozidla, ktoré zastavili:

porušila predpisy o plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,

pácha trestný čin alebo spáchala trestný čin,

dopustila alebo dopúšťa sa priestupku,

alebo ak bola nariadená preventívna kontrola motorových vozidiel v rámci vyhlásenej akcie na to zameranej.

Rovnako treba zdôrazniť, že svojvoľné konanie policajtov v súvislosti so zastavením vozidla nie je možné ospravedlniť ani ich úlohou odhaľovať páchanie trestnej činnosti. Je teda zrejmé, že bez informácií, ktoré odôvodňujú podozrenie zo spáchania trestného činu, by mohlo dôjsť k neopodstatneným zásahom policajtov voči komukoľvek, kedykoľvek.

Na záver dodám, že ak policajt v službe zastaví vozidlo bezdôvodne, postupuje v rozpore so zákonom o Policajnom zbore a nepožíva ochranu postavenia verejného činiteľa.

Znamená to, že mu nevzniká ani zákonný podklad napr. na technickú kontrolu vozidla či zisťovanie prítomnosti alkoholu v krvi. Zároveň nezákonné zastavenie vozidla spôsobuje procesnú nepoužiteľnosť všetkých dôkazov, ktoré sa zistili v súvislosti s týmto zákrokom.

