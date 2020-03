Nevyplácajú vám mzdu: Aké máte práva počas pandémie koronavírusu?

Pandémia koronavírusu patrí k najvážnejším témam dneška. Nie je pochýb o tom, že výrazne zasahuje do vašej pracovnej činnosti. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s terajšou situácii.

Pracujete vo výrobe a nechcete prísť do práce, pretože sa bojíte o svoje zdravie?

Zamestnávateľ je podľa zákona povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov, ale aj iných osôb nachádzajúcich sa na pracovisku vykonávaním potrebných opatrení a zabezpečovaním prevencie, napr. vo forme ochranných pracovných prostriedkov.

Ak zamestnávateľ aj vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu hrubo zanedbáva uvedené povinnosti, zamestnanec podľa môjho názoru môže odmietnuť vykonať prácu. Práca ale musí bezprostredne a vážne ohrozovať jeho život alebo zdravie. V prípade, že nejde o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, tak je zamestnanec povinný prácu vykonať.

Bez ohľadu na uvedené by mal každý zamestnávateľ aktívne prispievať k znižovaniu nákazy na pracovisku. Takými opatreniami môže byť:

vyzvať zamestnancov k zvýšenej hygiene za účelom zníženia rizika nákazy,

zabezpečiť ochranné prostriedky na ochranu zdravia, napr. rúška a respirátory,

výkon práce na diaľku (home office),

určiť zamestnancom čerpanie dovolenky.

Zamestnávateľ chce aby ste mali „home office“?

V prvom rade je potrebné objasniť, že home office nie je domácka práca. Domácka práca vyžaduje, aby práca doma alebo na inom dohodnutom mieste mala stály charakter.

Ak teda máte v pracovnej zmluve ako miesto práce uvedené sídlo zamestnávateľa, nemôže vám jednostranne prikázať, aby ste pracovali z domu, pretože by šlo o zmenu dohodnutých pracovných podmienok a tie možno urobiť iba zmenou vašej zmluvy.

S vašim zamestnávateľom sa môžete príležitostne alebo za mimoriadnych okolností dohodnúť, že budete pracovať z domu či bytu, ale iba vtedy, keď to charakter vašej práce dovoľuje. Upozorňujem, že počas home office vám musí zamestnávateľ zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, technické vybavenie atď.

Čo ak vám zamestnávateľ nepridelí prácu a povie aby ste zostali doma?

V tomto prípade môžete zostať pokojne doma, pretože ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, počas ktorej máte nárok na náhradu mzdy vo výške vášho priemerného platu.

Čo v prípade, ak váš zamestnávateľ zavrie výrobu alebo prevádzku z dôvodu karantény?

align="justify"Opäť pôjde o prekážku na strane zamestnávateľa, a teda musí znášať náklady na vašu mzdu.

Čo v prípade, ak musíte ísť do karantény?

Ak vám bola nariadená karanténa bez ohľadu na to či ste infikovaný alebo nie, musíte ihneď informovať svojho zamestnávateľa o tejto prekážke v práci. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť vašu neprítomnosť.

Počas karantény máte do 10. dňa nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa a od 11. dňa vám vzniká nárok na nemocenské. Ak vám bola nariadená nútená karanténa v domácom prostredí, môžete po dohode so zamestnávateľom pracovať aj z domu, samozrejme za predpokladu, že vám to zdravotný stav a zamestnávateľ umožní.

Môže vám zamestnávateľ prikázať čerpanie dovolenky?

Nie. Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný určiť čerpanie dovolenky zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Túto lehotu je možné skrátiť len s vaším súhlasom.

Môže vám dať zamestnávateľ platené pracovné voľno?

Samozrejme, zamestnávateľ môže svojim zamestnancom poskytnúť platené pracovné voľno kedykoľvek, a to aj z iných dôvodov ako sú uvedené v zákonníku práce alebo aj na žiadosť zamestnanca.

Môže vám zamestnávateľ nariadiť neplatené voľno?

Na čerpanie neplateného voľna sa vždy vyžaduje dohoda zamestnanca a zamestnávateľa, čo znamená, že zamestnávateľ vám nemôže nariadiť neplatené voľno.

Môže vám zamestnávateľ nariadiť čerpať náhradné voľno?

Na čerpanie náhradného voľna musí byť uzavretá individuálna dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá by mala obsahovať aj termín čerpania náhradného voľna. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ vám nemôže svojvoľne nariadiť čerpanie náhradného voľna.

