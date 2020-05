Čo s nájmom počas zatvorenej prevádzky?

Predseda vlády sa v minulosti vyjadril, že nevidí dôvod, aby nájomcovia platili za užívanie priestorov, ktoré museli byť pre pandémiu zatvorené z rozhodnutia štátu.

Nakoniec sa situácia vyvinula inak a štát už ten dôvod vidí, a preto uhradí nájmy len do tej výšky, do akej z nich odpustia nájomcom prenajímatelia.

Neklamme si, prenajímatelia v prvom rade myslia na svoje záujmy, a nie na zbožné želania politikov a vo väčšine prípadov žiaden nájom neodpustia. Veď logicky načo by to robili, ak by si tým zhoršili svoju vlastnú pozíciu.

Takže nájomcom neostane nič iné, než hľadať odpovede na svoje otázky v spleti paragrafov a zmluvných ustanovení.

Kedy by mali nájomcovia riešiť zníženie nájmu?

Jednoznačne čo najskôr, pretože právo na odpustenie alebo poskytnutie zľavy z nájomného musíte uplatniť bez zbytočného odkladu. Najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim.

Aké riešenia majú nájomcovia k dispozícii?

Žiaľ, univerzálna odpoveď neexistuje, a to z toho dôvodu, že nájomné zmluvy bývajú často uzatvorené odlišne od zákona alebo nad jeho rámec, tak aby upravili všetky špecifiká toho konkrétneho nájomného vzťahu. Preto je potrebné preštudovať zmluvu, a pozrieť sa či obsahuje ustanovenie o tzv. vyššej moci.

Ak áno, pandémiu Covid-19 a nadväzujúce opatrenia štátu by bolo možné posúdiť ako vyššiu moc, t.j. ospravedlniteľnú prekážku platenia nájomného. Uvedené by však platilo iba v prípade, ak je to v nájomnej zmluve výslovne upravené.

Čo ak nájomná zmluva vyššiu moc neobsahuje, resp. vylučuje?

V tomto prípade musíte nazrieť do občianskeho zákonníka, kde možno nájsť ustanovenie o nemožnosti plnenia, ktoré môže mať za následok zánik nájomnej zmluvy.

O nemožnosť plnenia by mohlo teoreticky ísť v prípade, ak v dôsledku rozhodnutia štátu prenajímateľ nemohol plniť to, na čo sa zaviazal v zmluve a nájomca nemohol užívať prenajaté priestory. Teda ak jedna strana neumožnila užívať, druha nemusí platiť.

Občiansky zákonník obsahuje aj ďalšie ustanovenie, ktoré by mohlo pomôcť. Nájdete ho v § 673, podľa ktorého nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom. Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z uvedených dôvodov len obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného.

Poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy je ustanovenie obchodného zákonníka, ktorý hovorí, že ak sa po uzavretí zmluvy zmarí jej základný účel, ktorý bol v nej výslovne vyjadrený v dôsledku podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, môže strana dotknutá zmarením účelu zmluvy od nej odstúpiť.

Preto, ak by ste brali pandémiu a následné opatrenia štátu ako podstatnú zmenu okolností, ktoré zrušili základný účel zmluvy, mohol by nájomca odstúpiť od nájomnej zmluvy. Má to však jeden háčik, ktorým je náhrada škody.

Záverom však dodávam, že nech je už vaša situácia akákoľvek, v každom prípade najskôr rokujte s prenajímateľom a snažte sa uzavrieť rozumnú dohodu. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov zvýhodňuje prenajímateľa, preto ak sa dostanete do súdneho sporu, môžete ťahať za kratší koniec.

Súčasná mimoriadna situácia negatívne ovplyvnila nás všetkých. Zhoršila ekonomické prostredie, spustila prepúšťanie, a zároveň spôsobila nárast domáceho násilia na ženách. Nech sú už vaše problémy akejkoľvek povahy, v každom prípade pomôže dobrá (právna) rada.

Ak potrebujete vedieť, aké práva máte a ako sa brániť, napíšte mi do správy alebo ma kontaktujte na doleuvedených stránkach. V prípade ak sa Vám článok páčil alebo ste sa dozvedeli niečo nové zdieľajte ho, alebo podporte Like-om

fb stránka: https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/