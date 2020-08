„Za odložené veci neručíme“? Nezmysel a klamstvo!

Prevádzkovatelia kaviarní, posilňovní čí pohostinstiev sa neraz snažia presvedčiť svojich zákazníkov, že pokiaľ ich niekto okradne alebo niečo stratia, nenesú za to zodpovednosť.

Nenechajte sa oklamať, nie je to vôbec pravda! Prevádzkovatelia sa iba snažia využiť všeobecne zaužívané presvedčenie, ktoré sa častokrát nezakladá na pravde, ale na akejsi obyčaji. (iné príklady zo života: cirkev nepovoľuje rozvod alebo šírenie koronavírusu je trestný čin)

Ale vráťme sa k téme článku. Zákon hovorí v súvislosti s odloženými a vnesenými vecami jasne a nič na tom nemôžu zmeniť tvrdenia prevádzkovateľov, či ich klamlivé nápisy.

Pozrime sa čo hovorí zákon?

Zodpovednosť za škodu na vnesených alebo odložených veciach (napr. kabelky, oblečenie atď.) je upravená v Občianskom zákonníku, ktorý uvádza, že ak je s prevádzkou niektorej činnosti spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom, alebo na mieste, kde sa obvykle ukladajú okrem prípadu, ak by ku škode došlo aj inak.

Ako vidíme, ide o krkolomnú vetu obsahujúcu niekoľko nejasných termínov, preto ju poďme rozobrať.

Pod termínom odloženie vecí si môžeme predstaviť ich ponechanie na nejaký čas v skrinke či na stoličke. Miesta, kde je možné odložiť vec, sú dve. Prvým je miesto na to vyhradené, ktorým je najčastejšie šatňa. Druhým je miesto obvyklé, pod ktorým môžeme rozumieť vešiak v čakárni alebo lavicu v pohostinstve, parapet či stoličku pri stole v kaviarni. Pod slovným spojením "vznikom škody aj inak" zákonodarca myslel povodeň, prípadne inú živelnú pohromu atď.

Rovnako treba zdôrazniť, že prevádzkovatelia majú sprísnenú objektívnu zodpovednosť, ktorá nezávisí od ich zavineného protiprávneho konania a ktorej sa nemôžu zbaviť.

Môžu ju iba upraviť, a to tým spôsobom, ak by prevádzkovateľ jasne stanovil, že veci sa môžu odkladať iba v šatni alebo u barmana, potom by nezodpovedal za odcudzenie/stratu tam, kde odkladanie veci povolené nebolo. To pravdaže platí len za podmienky, že ste sa o šatni dozvedeli (napr. podľa nápisu v priestoroch prevádzkovateľa).

Pozor, odškodnenie žiadajte bez zbytočného odkladu.

To znamená, že prevádzkovateľa konkrétneho zariadenia treba osloviť čo najskôr. Ak nie je prítomný tak jeho zástupcu. Určite to neodkladajte, nakoľko máte iba 15 dňovú lehotu na uplatnenie svojho nároku na náhradu škody.

Suma sumárov:

Prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti jednostranným vyhlásením „Za odložené veci neručíme“ a ani dohodou, ak vám boli veci odcudzené z vyhradeného alebo obvyklého miesta.

