Núdzový stav nemožno naťahovať ...

Ústava SR ako základný a najvýznamnejší prameň práva uvádza, že Slovensko je demokratický a právny štát.

V praxi by to malo znamenať, že vláda, parlament, súdy, a iné štátne orgány sú viazané právom, môžu konať len v jeho zmysle a spôsobom, ktorý im ustanovuje zákon, a na tom nič nemení ani aktuálna epidemiologická situácia.

Inak povedané, všetko, čo je určené v Ústave SR alebo v ústavnom zákone je pre vládu záväzné! Táto skutočnosť sa, žiaľ, ignoruje, ako to možno vidieť v súvislosti s jej Uznesením vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu.

Pritom z čl. 5 ods. ust. zákona č. 227/2002, z jeho komentárov a aj z právnych názorov väčšiny ústavných právnikov vyplýva, že môže trvať max. 90 dní. Zároveň ho nemožno predĺžiť, ani vzápätí po jednom núdzovom stave vyhlásiť ďalší. Uvedené neplatí v prípade, ak by bol vyhlásený ďalší núdzový stav v súvislosti s inou krízovou situáciou.

Toto tvrdenie vyplýva z čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, v súlade s ktorým by k opakovanému vyhláseniu núdzového stavu, ktoré by bolo vo svojej podstate predĺžením núdzového stavu mohlo dôjsť iba v prípade, ak by to úst. zákon vláde výslovne dovolil. Hlavný dôvod, prečo ho nemožno predlžovať do nekonečna je to, že v určitom rozsahu umožňuje obmedzenie základných práv a slobôd.

Ďalej by som upozornil na fakt, že ust. zákon treba vnímať a vykladať komplexne, čiže ak ústavodarca v jeho obsahu pripúšťa predĺženie iného obdobného inštitútu (výnimočný stav), nemožno sa tváriť, že sa jedná o chybu, pretože o tejto možnosti pri jeho tvorbe vedel. Preto si myslím, že ak je ust. zákon nesprávne napísaný a s takouto situáciou ústavodarca nerátal, je potrebné ho zmeniť novelou, a nie ho obchádzať.

Nakoľko ale žijeme v demokratickom a právnom štáte a zásahy do základných ľudských práv a slobôd musia byť výnimočné, dočasné a v nevyhnutnom rozsahu, takáto snaha vlády, ktorá by odstraňovala dočasnosť núdzového stavu, by mohla byť protiústavná. A ak by som to zveličil, viem si predstaviť, že by bola časťou verejnosti vzhľadom na nedávne demonštrácie dokonca vnímaná ako pokus o nastolenie totalitného režimu. Odpoveď na túto otázku nám pravdepodobne dá až Ústavný súd SR.

Preto by bolo rozumnejšie, keby sme sa inšpirovali úpravou našich susedov z ČR, kde vláda vyhlasuje núdzový stav na 30 dní, ktorý možno predlžovať s predchádzajúcim súhlasom Poslaneckej snemovne. Takáto zmena by mohla ponúknuť demokratickú legitimitu núdzovým opatreniam, parlamentný dohľad nad vyhlásením a predĺžením núdzového stavu, a možno by aj sčasti upokojila vyhrotenú atmosféru v spoločnosti, ktorá môže jeho bezbrehým naťahovaním prasknúť.

